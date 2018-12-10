13 тысяч автомобилей отзывает Toyota в Китае из-за дефекта фар

На машинах из данной партии выявлен дефект в программном обеспечении электронного блока управления передними фарами.

Автопроизводитель Toyota отзывает с китайского рынка свыше 13 тысяч автомобилей из-за дефекта в системе электронной регулировки фар, сообщает ТАСС.

Об этом 9 декабря сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Государственное управление по регулированию рынка КНР.

Отзыв, начавшийся 7 декабря, затронет 13048 автомобилей модели Corolla GLi, собранных на территории Китая в период с 19 марта по 16 октября этого года. В заявлении контролирующего ведомства указывается, что на машинах из данной партии выявлен дефект в программном обеспечении электронного блока управления передними фарами. При полной загрузке транспортного средства есть вероятность некорректной подстройки освещения, что может привести к ослеплению движущихся в противоположном направлении водителей.

Компания обязуется уведомить всех покупателей данной модели о проблеме и устранить дефект в программном обеспечении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!