Вертолет с чиновниками на борту рухнул в Судане

Всего на борту вертолета находились 11 человек, четверо из них выжили.

В штате Гедареф на юго-востоке Судана потерпел крушение вертолет с чиновниками на борту. Семь человек, в том числе и губернатор штата, погибли, передает Segodnya.ua.

Об этом сообщают местные СМИ.

На борту вертолета находились представители местных властей. Погибли губернатор провинции, министр сельского хозяйства Миргани Салех, местный министр промышленности Омар Мухаммед Ибрагим и пятеро сопровождавших их лиц.

Всего на борту вертолета находились 11 человек, четверо из них выжили. В числе выживших в катастрофе — директор Национальной службы безопасности и разведки и глава пресс-службы губернатора.

На момент крушения чиновники совершали инспекционную поездку и направлялись из административного центра провинции города Гедареф в приграничный с Эфиопией город Калабат. Причины катастрофы пока неизвестны, но после падения вертолет загорелся

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