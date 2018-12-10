В 133 км от Алматы произошло землетрясение
Сведений об ощутимости нет.
Фото : Соцсети10 декабря 2018, 07:55
В 133 км от Алматы произошло землетрясение магнитудой 4,1, передает Zakon.kz.
Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 10 декабря в 06 час 58 мин 45 сек алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 133 км на юго-восток от Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 42.21° с.ш. 77.83° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
Сообщение составил дежурный оператор ЦСО "Алматы" 10 декабря 2018 года в 07 час 10 мин
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