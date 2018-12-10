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Более 1,3 тысячи авиарейсов отменили в США из-за непогоды

Снегопады вызвали перебои с энергоснабжением также в американских штатах Алабама, Джорджия, Теннесси и Вирджиния.

Фото : 24 канал10 декабря 2018, 08:13

Из-за снегопадов и метелей в аэропортах Северной и Южной Каролины было отменено более 1,3 тысячи авиарейсов, сообщает Life.ru со ссылкой на The New York Times.

Также сообщается, что в связи с непогодой зафиксировано более 300 тысяч нарушений энергоснабжения. По словам губернатора Северной Каролины Роя Купера, без света и тепла могут остаться до 500 тысяч потребителей.

Снегопады вызвали перебои с энергоснабжением также в американских штатах Алабама, Джорджия, Теннесси и Вирджиния.

Кроме того, Купер призвал население в преддверии Рождества отказаться от поездок на личном транспорте.

"Оставайтесь дома. Готовьте подарки, наряжайте ёлки и смотрите футбол", — написал губернатор в "Твиттере".


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