Фильм Тимура Бекмамбетова по сценарию Дениса Тена покажут в 2019 году

Я планирую поехать в Казахстан, встретиться с мамой Дениса - Бекмамбетов.

Фильм, снятый по сценарию фигуриста Дениса Тена, выйдет на экраны в 2019 году, заявил известный российский режиссер, уроженец Казахстана Тимур Бекмамбетов, сообщает Sputnik Казахстан.

Всего за шесть дней до роковой схватки с хулиганами бронзовый призер Олимпиады в Сочи Денис Тен добился успеха в нетипичном для себя состязании. Он принял участие в конкурсе сценариев, который проводила кинокомпании Bazelevs Production Тимура Бекмамбетова. Фигурист оказался в числе полуфиналистов и успел презентовать свою историю режиссеру.

После трагической гибели спортсмена Тимур Бекмамбетов заявил, что в память о прославленном фигуристе возьмется за съемки фильма по его сценарию.

"Я планирую поехать в Казахстан, встретиться с мамой Дениса. Нас поддерживают спонсоры, которые выделили достаточное количество денег. Этот фильм точно будет снят и выйдет на экраны в следующем году, как мы и обещали. Мечта Дениса будет реализована", - сказал режиссер.

Продюсировать картину будет фонд имени Дениса Тена.

Денис Тен хотел дебютировать в кино с фильмом, снятым в формате Screenlife – когда действие происходит исключительно на экране компьютера. Его история рассказывает об отношениях глухой девушки и немого юноши.

Казахстанский фигурист Денис Тен погиб 19 июля 2018 года в центре Алматы от рук автоворов, которые пытались снять зеркала бокового вида с его автомашины. Один из преступников ударил спортсмена ножом в бедро. Денис Тен скончался спустя менее трех часов на операционном столе от большой кровопотери. По подозрению в убийстве задержаны двое 24-летних парней — Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Также задержана девушка — Жанар Толыбаева — по подозрению в недонесении о преступлении.

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