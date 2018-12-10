Более 20 краж скота раскрыли акмолинские полицейские за три дня

Владельцам возвратили 236 голов скота.

Стражи порядка Акмолинской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Скотокрад". За три дня им удалось раскрыть более 20 краж скота. Полицейские задержали 16 человек, передает Zakon.kz со ссылкой на ДП региона.

Оперативно – профилактические мероприятие "Скотокрад" стартовало в Акмолинской области 5 декабря. В течение трех дней полицейские проводили специальные мероприятия, направленные на предупреждение и раскрытие краж скота, выявление лиц, причастных к кражам и пресечение фактов перевозки скота без сопроводительных документов.

На автодорогах области выставлено порядка 30 дополнительных мобильных групп, которые круглосуточно осуществляли проверку документов и досмотр перевозимого скота и мясной продукции. За трое суток наряды полиции проверили более 80 автомашин, перевозивших скот и мясопродукцию, выявлено 13 фактов провоза без документов.

В рамках профилактических мер, отработаны территории мини-рынков, мясокомбинатов и колбасных цехов, места скупки и сбыта скота и мясной продукции. В населенных пунктах, где кражи скота случаются чаще, патрулирование осуществлялось круглосуточно, особое внимание уделено проверке подъездных путей, ведущих к районным центрам и городам, а также на вероятных путях отхода преступников.

За три дня ОПМ "Скотокрад" раскрыто более 20 краж скота, 18 из которых из категории "прошлых лет". За совершение этих преступлений задержано 16 человек.

В результате проведенных поисковых мероприятий, найдено и возвращено владельцам 236 голов скота. К примеру, в Есильском районе сотрудники полиции вернули жителю села Орловка 44 головы лошадей, пропавших в ноябре с вольного выпаса. По словам хозяина сумма ущерба составила порядка 3,5 миллионов тенге. Специально созданные группы провели ряд оперативных и поисковых мероприятий, в результате которых пропавшие лошади были найдены на территории соседнего Жаксынского района.

Аналогичная ситуация была зарегистрирована в Ерейментауском районе. В местный отдел полиции с заявлением обратился глава одного из крестьянских хозяйств, предприниматель просил оказать содействие в поиске 28 голов лошадей. В течение нескольких дней полицейские прочесали огромную территорию, поиски велись также в соседних областях. В рамках ОПМ «Скотокрад» пропавший скот был обнаружен в Осакаровском районе Карагандинской области.

Кроме раскрытия преступлений, связанных с кражами скота, в период спецоперации проведена большая профилактическая работа с индивидуальными владельцами и главами крестьянских хозяйств и необходимости своевременного обращения в полицию при обнаружении пропажи скотопоголовья.

Стражи порядка в очередной раз напомнили животноводам о необходимости обязательного таврирования и биркования скотопоголовья, организации коллективного выпаса и составления трехсторонних протоколов.

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