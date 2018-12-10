Осадки и мороз прогнозируют в Казахстане

Местами ожидается туман, гололед и ветреная погода.

Выход южного циклона обусловит выпадение осадков местами в южных, юго-восточных, центральных и северных регионах, на остальной территории сохраняется морозная погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Алматинской области в районе Жаланашколя усилится ветер 18-23, порывы 28 м/с, ночью и утром местами ожидается туман, гололед. В Туркестанской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидается туман, гололед. В Акмолинской, Мангистауской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается местами туман. В Атырауской области - местами гололед. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

Погода в Алматы днем 3°, преимущественно облачно.

Погода в Астане днем -7°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 10 декабря.

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