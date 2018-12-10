Россия заняла второе место в мире по продаже вооружения

Российские компании постоянно увеличивали объемы продаж выпускаемых ими вооружений с 2011 года.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ) сделал вывод, что Россия впервые с начала 2000 годов вышла на второе место в мире по продажам оружия, сообщает РИА-Новости.

По данным учреждения, общая доля реализации вооружений, которые производятся десятью российскими компаниями из всемирного списка топ-100, в прошлом году составила 9,5%.

Как отметил старший научный сотрудник Симон Веземан, российские компании постоянно увеличивали объемы продаж выпускаемых ими вооружений с 2011 года.

Исследователь пояснил, что рост происходил в рамках программы модернизации вооружения в России. Общие продажи десятью российскими компаниями из топ-100, по версии института, увеличились на 8,5% за 2017 год.

С 2002 года второе место в глобальных продажах занимала Великобритания, в опубликованном в понедельник рейтинге она переместилась на третье место с долей в 9%. Доминируют в этой сфере США, на долю которых приходится 57%.

Необычным для опубликованного рейтинга стало то, что впервые в десятку крупнейших производителей вооружения вошел российский "Алмаз-Антей", выпускающий продукцию для ПВО и ПРО. Эта корпорация с 13 места в 2016 году переместилась на десятое в 2017 году.

Как подсчитал СИПРИ, за прошедший период увеличили в той или иной степени продажи своих вооружений девять из десяти российских компаний, вошедших в рейтинг. При этом три корпорации сделали это более чем на 15%. Названы, в частности, Объединенная двигателестроительная корпорация (25% роста и 40 место в рейтинге), "Высокоточные комплексы" (22%, 34 место) и "Тактическое ракетное вооружение" (19% роста, 23 место в рейтинге).

"Уралвагонзавод" стал единственной российской компанией, которая сообщила о снижении своих продаж. В рейтинге СИПРИ она занимает 66 место из 100.

В докладе также сообщается, что в целом общие объемы продаж ста крупнейших в мире производителей вооружения и военных услуг увеличились в 2017 году на 2,5% в сравнении с 2016 годом и на 44% в сравнении с 2002 годом, показатель составил 398,2 миллиарда долларов. Эти данные свидетельствуют о постоянном росте продаж за последние три года. В докладе констатируется, что до 2016 года фиксировались пять лет непрерывного падения этих объемов.

Как и в предыдущие годы, компании из США и Западной Европы продолжают доминировать в рейтинге, в списке их более 60.

Базу данных по военной промышленности создали в СИПРИ в 1989 году. В ней содержится финансовая информация, а также данные о занятости в мировых компаниях, которые занимаются военным производством. С 2002 года в статистику начали включать и российские компании. Китай по-прежнему не охвачен этой базой. Под продажей вооружения исследователи имеют в виду реализацию военных товаров и услуг военным заказчикам как на внутреннем рынке, так и на экспорт.

С 1990 года статистика, которая касается производителей вооружений, включается в ежегодник СИПРИ. Его очередной выпуск представят в 2019 году.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира основан в 1966 году. Это учреждение является независимым аналитическим центром, который исследует конфликты, вооружения, проблемы контроля над вооружением и разоружением .

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