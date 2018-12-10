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Блок Пашиняна победил на выборах в парламент Армении

За блок исполняющего обязанности премьер-министра страны отдали голоса 70,43% избирателей.

Фото : РБК10 декабря 2018, 10:09

Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна "Мой шаг" набирает 70,43% голосов на выборах в парламент по итогам обработки бюллетеней со всех 2010 избирательных участков страны, также в парламент по итогам выборов проходят партии "Процветающая Армения (8,27% голосов) и "Просвещенная Армения" (6,37% голосов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК Армении.

Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) не смогла преодолеть 5% барьер, набрав лишь 4,7% голосов. Фракция "Дашнакцутюн" заручилась поддержкой 3,89% электората.

Остальные партии - "Решение гражданина", "Национальный прогресс", "Оринац еркир" ("Страна закона"), "Сасна црер" (Сасунские храбрецы; Сасун - армянская историческая область на территории современной Турции), "Христианско-демократическое возрождение" - набирают менее 2% каждая, блок "Мы" (создан партиями "Свободные демократы", "Республика" и "Армянская родина") - 2%.

Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов избирателей, блокам - не менее 7%.


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