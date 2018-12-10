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Правительственный час состоялся в Мажилисе

Докладчиком на мероприятии выступил министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев.

Фото : parlam.kz10 декабря 2018, 10:15

В Мажилисе Парламента РК прошел правительственный час на тему "Цифровой Казахстан", передает Zakon.kz.

В понедельник, 10 декабря, в Мажилисе состоялся правительственный час на тему: "О ходе реализации Государственной программы "Цифровой Казахстан".

Докладчиком на мероприятии выступил министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев.


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