Правительственный час состоялся в Мажилисе
Докладчиком на мероприятии выступил министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев.
Фото : parlam.kz10 декабря 2018, 10:15
В Мажилисе Парламента РК прошел правительственный час на тему "Цифровой Казахстан", передает Zakon.kz.
В понедельник, 10 декабря, в Мажилисе состоялся правительственный час на тему: "О ходе реализации Государственной программы "Цифровой Казахстан".
Докладчиком на мероприятии выступил министр информации и коммуникаций Республики Казахстан Даурен Абаев.
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