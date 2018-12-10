Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В трех районах ВКО отменены занятия для школьников

Причина - морозы.

Фото : kazpravda.kz10 декабря 2018, 10:32

10 декабря из-за мороза отменены занятия школьников в ВКО, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

Как сообщается на сайте ведомства, по информации Управления образования, отменены занятия для учеников следующих районов:

Зыряновский район (температура -33), отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.

Кокпектинский район (-31), отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.

Шемонаихинский район (-23, ветер), отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты