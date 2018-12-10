В трех районах ВКО отменены занятия для школьников

Причина - морозы.

10 декабря из-за мороза отменены занятия школьников в ВКО, передает Zakon.kz со ссылкой на ДЧС ВКО.

Как сообщается на сайте ведомства, по информации Управления образования, отменены занятия для учеников следующих районов:

Зыряновский район (температура -33), отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.

Кокпектинский район (-31), отменяются занятия учащихся с 1-9 классы 1 смены.

Шемонаихинский район (-23, ветер), отменяются занятия учащихся с 1-4 классы 1 смены.

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