Запущен новый международный пассажирский маршрут "Караганды-Томск"

Поезд будет курсировать через день и станет еще одним связующим звеном в укреплении сотрудничества между Казахстаном и Российской Федерацией.

Для обеспечения перевозок пассажиров по наиболее востребованным маршрутам АО "Пассажирские перевозки" 9 декабря был запущен новый международный пассажирский маршрут №363/364 сообщением "Караганды-Томск", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО НК КТЖ.

На официальной церемонии запуска поезда присутствовали представители акимата Караганды, представители НОД Караганды, АО "Пассажирские перевозки" и Начальник Западно-Сибирского филиала ОАО "Федеральная пассажирская компания" (Россия) - Чижик Сергей.

В первый день отправления были проданы все билеты, что еще раз подтверждает необходимость и своевременность данного маршрута.

Поезд будет курсировать через день и станет еще одним связующим звеном в укреплении сотрудничества между Казахстаном и Российской Федерацией.

Состав данного поезда состоит из 3 купейных вагонов и 3 плацкартных вагонов. Маршрут следования через Астана-1, Павлодар, Шарбакты, Кулунда. Пункты досмотра на ст.Шарбакты (Казахстан) и ст.Кулунда (Россия).

Вагоны постройки 2014 года, производства ОАО "ТВЗ" (Россия). Каждый вагон оборудован системой кондиционирования воздуха, высоковольтным отоплением, двумя биотуалетными комплексами.

В штабном вагоне предусмотрено подъемное устройство для инвалида-колясочника и места для инвалида и одного сопровождающего лица.

Время отправления поезда со ст.Караганды – 23ч.24м., прибытие в г.Томск в 07ч.45м. Общее время в пути составляет 35 часов 21 минута.

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