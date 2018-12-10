Роста тарифа на горячую воду в Алматы не было

С 1 января 2019 года плата за горячую воду снижена на 10% и составила 416,41 тенге на весь календарный год.

На минувших выходных в ряде СМИ прозвучала информация о повышении тарифа на горячую воду в Алматы. Данную информацию опровергли в антимонопольном департаменте, передает Zakon.kz.

В департаменте отмечают, что в соответствии с "Методикой расчета тарифов на тепловую энергию", для расчета платы на горячую воду, температура холодной воды принимается: в отопительный период 5ºC и в межотопительный период 15ºC.

На основании этого антимонопольным департаментом по Алматы в 2017 году утверждена плата за горячую воду на 2018 год:

- в отопительный период в размере 462,32 тг/куб.м.

- в межотопительный период 425,98 тг/куб.м.

Например, с января по март 2018 года (отопительный период) действовала плата в размере 462,32 тг/куб.м, которая с апреля по сентябрь снижена до 425,98 тг/куб.м.

"После чего, с начала нового отопительного сезона (с октября) плата за горячую воду вновь составила 462,32 тг/кубм. На сегодняшний день департаментом с 1 января 2019 года плата за горячую воду снижена на 10% и составила 416,41 тенге на весь календарный год", - отметили в ведомстве.

8 декабря городское управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Астаны опровергало распространенную в СМИ информацию о подорожании услуг на горячее водоснабжение.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!