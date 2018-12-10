Прокуратура обвинила строящую "Абу-Даби Плаза" компанию в сокрытии налогов

По информации надзорного органа, подрядчик намеренно занижал суммы налогов.

Прокуратура Астаны нашла нарушения налогового законодательства по умышленному занижению сумм налогов "Arabtec Consolidated Contractors Limited", сообщает Zakon.kz.

В 2018 году филиал компании уклонялся от уплаты социального и подоходного налогов, сообщает ведомство. Компанией намеренно занижены в три раза суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет.

"Компанией в налоговый орган предоставлена декларация, согласно которой общий фонд заработной платы составил 1 млрд тенге, тогда как сведения уполномоченного органа по труду свидетельствуют о том, что фактический фонд оплаты за указанный период составил 4 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Аналогичное нарушение обнаружили прокуроры в ТОО "World Monitoring", где пытались избежать уплаты налогов в бюджет предоставляя декларации с нулевым фондом оплаты труда при фактически выплаченной заработной плате свыше 136 млн тенге.

По результатам анализа прокуратурой района "Есиль" в адрес управления госдоходов внесено представление об устранении нарушений законности. По результатам его рассмотрения с обеих компаний взыскано в доход государства налогов на сумму порядка 630 млн тенге.

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