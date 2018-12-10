Тенге немного укрепился на торгах
Средневзвешенный курс доллара США составил 369,36 тенге.
Фото : dixinews.kz10 декабря 2018, 11:29
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 369,36 тенге за доллар (-1,13 тенге), объем торгов – 73,6 млн долларов (+43 850 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,5630 тенге за рубль (+0,0010 тенге), объем торгов – 5 млн (-20 млн рублей).
В обменниках курс доллара – 369,3-370,7 тенге, евро - 421,7-424,3 тенге, рос.рубля - 5,57-5,62 тенге.
В торгах приняли участие 20 банков.
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