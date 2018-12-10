Глава МИД РФ прокомментировал переход Казахстана на латиницу

По мнению главы министерства, это было суверенное решение Казахстана и право руководства страны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью казахстанскому телеканалу ответил на вопрос, как в России смотрят на переход Казахстана на латиницу, передает Zakon.kz.

"Это суверенное решение Казахстана, его руководства. Если оно почувствовало, что это в интересах казахстанского народа, мы не можем здесь делать никаких комментариев. Это Ваше суверенное право. (...) Повторю: всё, что в интересах казахстанского народа, мы будем воспринимать именно таким образом", - говорится в интервью на сайте МИД РФ.

В качестве примера, как Россия принимает решение. По его словам, всегда достигается консенсус с соседями, при этом ни о какой политики диктата речи не идет.

"У нас в нашем общем "доме" ОДКБ, ЕАЭС, в отличие от других союзов, скажем, Североатлантического альянса, нет какого-то диктата. Мы никогда никому ничего не навязываем. Когда нам говорят, что в НАТО есть полный консенсус, а у нас страны порой неодинаково голосуют в ООН по важным политическим вопросам, то ответ очень простой - мы знаем, какой ценой обеспечивается консенсус в НАТО. Это совсем не партнёрский, не товарищеский подход, а диктат. Да, там есть меньшинство, которое всегда готово слушать "старшего товарища", а всех остальных просто убеждают, заставляют угрозами, по-разному. У нас такого никогда не происходит ни в ОДКБ, ни в ЕАЭС, ни в СНГ", - пояснил Лавров.

Как отметил Лавров, в МИД РФ всегда стараются достигать консенсуса равноправных партнеров. Другими словами, Россия не допускает подхода доминирования меньшинства над большинством, но при этом во всех принятых решениях отражается баланс интересов всех без исключения участников того или иного объединения.

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