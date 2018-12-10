Олжас Сулейменов возглавил Центр сближения культур

Известный писатель сменил на этом посту скончавшегося недавно археолога Карла Байпакова.

Писатель Олжас Сулеменов назначен руководителем РГКП "Государственный музей "Центр сближения культур", сообщает Sputnik.

Нового главу Центра коллективу представил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

"Я в этой теме существую много лет. Поэтому то, что Центр сближения культур организован именно в Казахстане, для меня это очень важно, потому что авторами этой идеи были именно казахстанцы – представительство Казахстана в ЮНЕСКО провело эту идею… В итоге Генасссамблея ООН утвердила это предложение и теперь уже идет десятилетие сближения культур", — сказал Сулейменов в ходе встречи с коллективом центра и представителями СМИ.

РГКП "Государственный музей "Центр сближения культур" был создан в 2016 году в Алматы. Он занимается выявлением, сбором, комплектованием, хранением и пропагандой историко-культурного наследия, а также проведением научно-просветительской деятельности и прикладных, проектных, поисковых и научных исследований, направленных на сохранение использование национального наследия, в том числе объектов культурного наследия Казахстана. До этого Центром руководил ученый-археолог Карл Байпаков, который скончался 23 ноября в возрасте 78 лет.

Олжас Омарович Сулейменов – известный казахстанский писатель, поэт и литературовед, Герой Труда Казахстана, дипломат, постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО. Он стал инициатором антиядерного движения "Невада – Семипалатинск" за закрытие ядерного полигона в Казахстане. Автор книг "Аз и Я", "Земля, поклонись человеку!" и других.

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