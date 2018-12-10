Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Олжас Сулейменов возглавил Центр сближения культур

Известный писатель сменил на этом посту скончавшегося недавно археолога Карла Байпакова.

Фото : novoetv.kz10 декабря 2018, 11:59

Писатель Олжас Сулеменов назначен руководителем РГКП "Государственный музей "Центр сближения культур", сообщает Sputnik.

Нового главу Центра коллективу представил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы.

"Я в этой теме существую много лет. Поэтому то, что Центр сближения культур организован именно в Казахстане, для меня это очень важно, потому что авторами этой идеи были именно казахстанцы – представительство Казахстана в ЮНЕСКО провело эту идею… В итоге Генасссамблея ООН утвердила это предложение и теперь уже идет десятилетие сближения культур", — сказал Сулейменов в ходе встречи с коллективом центра и представителями СМИ.

РГКП "Государственный музей "Центр сближения культур" был создан в 2016 году в Алматы. Он занимается выявлением, сбором, комплектованием, хранением и пропагандой историко-культурного наследия, а также проведением научно-просветительской деятельности и прикладных, проектных, поисковых и научных исследований, направленных на сохранение использование национального наследия, в том числе объектов культурного наследия Казахстана. До этого Центром руководил ученый-археолог Карл Байпаков, который скончался 23 ноября в возрасте 78 лет.

Олжас Омарович Сулейменов – известный казахстанский писатель, поэт и литературовед, Герой Труда Казахстана, дипломат, постоянный представитель Казахстана при ЮНЕСКО. Он стал инициатором антиядерного движения "Невада – Семипалатинск" за закрытие ядерного полигона в Казахстане. Автор книг "Аз и Я", "Земля, поклонись человеку!" и других.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты