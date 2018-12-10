Лавров объяснил, почему Россия не будет вмешиваться в торговую войну США и Китая

Торговые войны, даже если в них участвовать, никому выгоды не приносят, считает министр.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил позицию России в сложных торговых отношениях США и Китая. Министр опроверг информацию о том, что федерация будет поддерживать своего союзника в лице Китая, сообщает Zakon.kz.

Лавров в интервью телеканалу "Хабар" успокоил казахстанцев, сказав о том, что в первую очередь в МИД РФ заботятся об интересах партнеров по ЕАЭС

"Мы заботимся прежде всего об интересах России. Хотя торговые войны, даже если в них участвовать, никому выгоды не приносят. Мы заботимся об экономических интересах Российской Федерации и наших партнёров по интеграционному объединению Евразийский экономический союз", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

По словам Лаврова, КНР - наш ведущий торговый партнёр, с которым ббъём товарооборота приближается к 100 млрд долл.

"Но у нас есть партнёры и на европейском пространстве, в европейской части нашего общего континента, в Евразийском экономическом союзе. Такой партнёр, как Иран, тоже является объектом очень жёстких американских санкций. Однако все эти проблемы мы хотим рассматривать не через участие на чьей-либо стороне в торговой войне, а через задействование легитимных юридических процедур Всемирной торговой организации, что мы уже и делаем. Так же в отношении США поступают Китай, Европейский союз", - добавил он.

Министр отметил, что по мнению американских коллег, их экономическая мощь позволяет решать все вопросы в одиночку, не особо заботясь о многосторонних структурах и не стремясь выполнять обязательства, которые раньше США принимали.

"Я убежден, что в конце концов администрация США придёт к пониманию необходимости работать коллективно и все-таки соблюдать те правила, которые многие десятилетия мы устанавливали для Всемирной торговой организации", - сделал вывод глава МИД РФ.

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