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Байбек подписал документ об изъятии земельных участков для пробивки улицы Абая

Теперь принудительно будут изъяты ещё восемь земельных участков в Наурызбайском районе.

Фото : Sputnik Казахстан10 декабря 2018, 13:03

Акимат Алматы издал новое постановление о принудительном изъятии земель в Наурызбайском районе. Еще восемь участков нужны для дальнейшей пробивки улицы Абая, передает Zakon.kz со ссылкой на газету "Вечерний Алматы".

"Начать принудительное отчуждение земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием для государственных нужд земельных участков, расположенных по проспекту Абая, от улицы Момышулы до границ города в Ауэзовском и Наурызбайском районах Алматы, для строительства проспекта Абая", – говорится в сообщении.

Также 26 земельных участков акимат постановил изъять для продолжения строительства ветки метро. Местоположение: микрорайон Калкаман-2 в Наурызбайском районе.

В Наурызбайском районе акимат планирует построить магистральную улицу до проспекта Райымбека, для этого будет изъято шесть участков.

Кроме того, принудительное отчуждение земельных участков будет проводиться в микрорайоне "Алгабас" в Алатауском районе города Алматы для золоотвала.

Всем собственникам квартир будет выплачена компенсация.


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