82 убийства: второй пожизненный срок получил экс-милиционер

В 2015 году бывший милиционер Михаил Попков получил первый пожизненный срок за 22 убийства.

Иркутский областной суд приговорил к пожизненному заключению экс-милиционера из Ангарска Михаила Попкова, признанного виновным в 60 убийствах, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"По совокупности преступлений путем сложения наказаний окончательно назначить Попкову Михаилу Викторовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима", - сказал, оглашая приговор, судья Алексей Жигаев. Попков решением суда также лишен звания младшего лейтенанта милиции.

Как пояснил журналистам старший гособвинитель прокуратуры Иркутской области Александр Шкинев, согласно результатам психолого-психиатрической экспертизы, мотивом совершения преступлений для Попкова была гомицидомания, то есть патологическое влечение к совершению убийств. При этом он был признан вменяемым.

Шкинев также отметил, что Попков намерен обжаловать приговор в Верховном суде, поскольку лишение милицейского звания лишит его пенсии. Вынесенный ранее приговор по обвинению в 22 убийствах звания его не лишил, он получал пенсию порядка 24 тыс. рублей в месяц.

Бывший милиционер из Ангарска был задержан в 2012 году. В январе 2015 года Иркутский областной суд приговорил его к пожизненному заключению за 22 убийства. В марте 2017 года Попкову было предъявлено обвинение еще в 60 преступлениях, по каждому из них он дал признательные показания. В декабре СК передал дело в суд.

Ангарский маньяк

Убийства, в совершении которых бывший милиционер признан виновным, происходили в 1994 - 2000 годах в городе Ангарск Иркутской области. Вечером и ночью из общественных мест пропадали женщины. Их тела с признаками насильственной смерти находили на территории нескольких районов. Чтобы установить подозреваемого, правоохранительным органам пришлось проверить около 30 тыс. человек.

В некоторых случаях на месте преступления обнаруживали следы колес автомобиля "Нива", правоохранительные органы проверяли всех проживающих в регионе владельцев машин этой марки. Так удалось выйти на след Попкова, который в это время работал в милиции, но уволился из органов внутренних дел в 1998 году. Его задержали в 2012 году во Владивостоке. Изначально он признался в убийстве трех женщин, однако впоследствии следователям удалось доказать его причастность к остальным преступлениям.

Эксперты пришли к выводу, что Попков не страдал и не страдает психическим расстройством и слабоумием.

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