В Алматы глыба льда рухнула на машину

Людей в это время на месте не оказалось.

В Алматы огромная сосулька повредила автомобиль. Глыба льда упала с крыши жилого дома и пробила лобовое стекло. По счастливой случайности, в салоне машины никого не было. Владелица авто будет добиваться компенсации от коммунальщиков через суд. Вот только они себя виновными не считают и выплачивать деньги не собираются, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Разбитое лобовое стекло и множество мелких осколков внутри салона. Зоя Топалова до сих пор в шоке. Женщина вместе с восьмилетней дочкой уже собиралась выходить из дома и садиться за руль, как услышала на улице грохот.

Зоя Топалова:

- Выглянули в окошко – вся машина во льду. Сразу же спустились, и соседи стали выбегать, переставлять свои машины. Вот и наша машина так уже стояла. Там ходят дети, также другие люди – все прохожие. Ну, это прохожая часть. Там проходят все. И это могло случиться не со мной, так с кем-то другим. А еще хуже, конечно, с человеком.

Зоя сразу же вызвала полицейских. Люди в форме вынесли вердикт: виновата коммунальная служба. Сосульки они сбили, а вот почистить кровлю не потрудились. Куча снега сбилась к самому краю крыши и превратилась в огромные ледяные глыбы. И периодически они падают вниз. Вот только заместитель председателя КСК уверена: владелица автомобиля виновата сама – припарковала транспортное средство в неположенном месте.

Татьяна Ермолаева, заместитель председатель ПКСК "Мерей":

- Сосульки мы вообще сбиваем. У нас даже работает бригада альпинистов. То, что сегодня случилось, я считаю, это вина товарища, который поставил машину. Ну нельзя ее тем более ставить с этой стороны, где она стояла. Крыши у нас шиферные. По этим крышам лазить зимой нельзя, понимаете. Потому что эта вся крыша, она сломается. И у нас нет таких вот специалистов, чтобы у нас убирал.

Несмотря на инцидент, коммунальщики так и не принялись расчищать крыши. Вот таких размеров падают сверху ледяные глыбы. Эта упала прямо возле подъезда. Повезло, что мимо не проходили люди. В прошлом месяце 60-летнюю Наталью Шамузову убила огромная сосулька. Ледяная глыба упала на женщину, когда она шла по тротуару.

Тогда коммунальщики тоже не очистили крышу от снега. Чья-то халатность стоила человеку жизни. В полиции эту трагедию сначала назвали несчастным случаем. Но позже начали досудебное расследование.

Салтанат Азирбек, официальный представитель департамента полиции г. Алматы:

- Назначена по делу судебно-медицинская экспертиза. Также в ходе производства будут проведены необходимые экспертные исследования. И только после проведения комплекса мероприятий будет установлено, кто конкретно виновен в этом случае и кто понесет за данную смерть наказание.

А ведь покореженных машин и, главное, смертей можно избежать. На крыше одного из алматинских баров установили специальные нагревательные кабели. На этом здании сосульки теперь не образуются вообще.

Денис Стародубцев, соуправляющий бара:

- Когда становится на улице минус два, элемент начинает греть. И он подогревает как раз переднюю часть крыши, как раз тем самым не давая сосульке нарастать, т.е просто в виде капелек. У нас часто здесь капель идет. Даже если идет снег, опять же он ложится на элемент и превращается в воду. И точно так же скапывает водой, просто не успевает намерзнуть.

За 18 метров нагревательного кабеля хозяин заведения заплатил около миллиона тенге. Зато теперь не боится, что с его крыши упадет опасная для жизни ледяная глыба. А еще – это экономия бюджета. Ведь теперь не нужно отдавать по 50 тысяч бригаде, которая сбивает сосульки. Между тем Зоя Топалова намерена через суд требовать от коммунальщиков компенсацию за испорченную машину. За ремонт ей придется заплатить 300 тысяч тенге.

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