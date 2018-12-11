Пятикратно отстраненный президент Молдавии отказался идти на уступки

Игорь Додон обещает бороться до конца.

Президент Молдавии Игорь Додон, в понедельник, 10 декабря, вновь отстраненный от исполнения обязанностей, пообещал бороться до конца и не идти на уступки парламентскому большинству.

"Конституционный суд в очередной раз временно передал право подписать несколько законов спикеру парламента и/или премьер-министру, после того как я отказался подписать целый ряд антинародных законов, принятых уходящим парламентским большинством. Я не пойду на уступки ни по одному из этих вопросов и уверен, что народ Молдовы меня в этом поддерживает", — написал он.

Додон пообещал, что после проведения в стране парламентских выборов (запланированы на 24 февраля 2019 года) все законы, промульгировать которые он отказался (вместо президента это сделал спикер парламента Андриан Канду), будут отменены.

"Будет сформирован и новый состав Конституционного суда", — заверил президент.

Ранее в понедельник Конституционный суд Молдавии временно отстранил Додона от должности президента по запросу группы депутатов парламента страны от Демократической партии, которые объяснили свое требование тем, что президент не выполняет свои конституционные обязанности — отказывается промульгировать (подписать и обнародовать) пять законов, которые принял парламент. Как отмечает "Интерфакс", президент Молдавии имеет право отклонить законы один раз, однако обязан их промульгировать, если парламент голосует за их принятие повторно.

Додон отказался подписать новый кодекс о телерадиовещании, вводящий, по его словам, цензуру СМИ вопреки конституции, закон о продаже земли бывшего Республиканского стадиона посольству США, закон о праздновании 9 мая Дня Европы, а также два закона о переподчинении карабинеров премьер-министру страны, которые "подрывают конституционные функции президента как главнокомандующего вооруженными силами".

За время президентства Додона отстраняют от исполнения обязанностей уже в пятый раз. В сентябре Конституционный суд Молдавии временно приостановил полномочия Додона в части назначения им двух членов правительства. Он отказался подписывать указы о назначении Сильвии Раду на должность министра здравоохранения, труда и социальной защиты, а Николая Чубука — на позицию министра сельского хозяйства и регионального развития, как того требовал премьер-министр Павел Филип. Документы об их назначении в итоге подписал сам Канду.

Дважды Додона отстраняли в январе 2018 года. Тогда суд постановил, что решение о запрете трансляции новостей и информационно-аналитических передач из России может подписать спикер парламента или премьер-министр, поскольку Додон отказался это делать. Несколькими днями ранее полномочия президента были приостановлены из-за отказа Додона утвердить предложенные главой правительства кандидатуры министров и вице-премьеров.

В октябре 2017 года полномочия Додона были приостановлены после того, как тот дважды не согласовал кандидата на пост министра обороны.

Молдавия — парламентская республика. Проевропейские партии имеют в парламенте большинство, между депутатами и Додоном постоянно возникают разногласия. Додон был назначен президентом республики в 2016 году.

Источник: Лента.ру

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