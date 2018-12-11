Кобыз 18 века нашли в Костанайской области

Находка сделана историками в поселке Кайгы.

В Костанайской области найден кобыз 18 века. Музыкальный инструмент принадлежал известному целителю и прорицателю Жетыбаю Ау Лие, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Находка сделана историками в поселке Кайгы. Сохранили кобыз до наших дней потомки прорицателя. Говорят, более ста лет на музыкальном инструменте никто не играл. Историки же обращают внимание на то, что звучание инструмента не уступает современным образцам. А состояние самого кобыза почти идеальное, - не без удивления отмечают специалисты. В негодность со временем пришли лишь некоторые его механизмы. Сами потомки известного целителя держать музыкальный инструмент в руках боятся, веря в его мистическую силу.

"Я вот им говорил, я советую, чтобы его передали в музей. Чтобы хороший мастер его реставрировал. Но они говорят, нет. Он найдет своего хозяина. Я говорю, откуда найдется? Найдется. По нашей вере, 7 потомок Жетыбай аулие, он сам найдет", - говорит историк Кыдырбек Хиысхан.

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