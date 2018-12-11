В Южном Казахстане запустили автобус из Туркестана в Ташкент

Благодаря новому маршруту съездить в Узбекистан из Туркестана можно в течение дня.

В Южном Казахстане запустили международный рейс по направлению "Туркестан-Ташкент", сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

По маршруту будут курсировать по одному автобусу от каждого из государств. Стоимость билета - 2 тысячи тенге, а протяженность пути - почти 300 километров.

Раньше, чтобы добраться до Узбекистана, туркестанцам приходилось делать несколько пересадок, теперь же новое автобусное сообщение позволит сэкономить время и деньги.

"Все делается во благо народа. Кому-то надо в Ташкент по срочным делам, а кому-то лечится. Благодаря новому маршруту съездить в Узбекистан из Туркестана можно в течение дня. Автобус едет прямиком на центральный автовокзал Ташкента", - сказал директор компании-перевозчика Нуржау Карабаев.

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