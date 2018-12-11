Альтернативную Нобелевскую премию по литературе получила фаранцуженка

Альтернативную Нобелевскую премию учредила недавно созданная Новая академия Швеции.

Французской писательнице Мариз Конде вручили в Стокгольме альтернативную Нобелевскую премию по литературе, передает Zakon.kz.

"Я переполнена чувствами: столько людей, столько вопросов, столько шума! Я была счастлива, но немного напугана - я не привыкла быть в свете прожекторов. 25 лет я живу во Франции, и там я не привлекала столько внимания. Это было неожиданностью - хорошей неожиданностью", - рассказала литератор Expressen.

81-летняя автор книг о колониализме призналась, что слишком долго ждала высокой награды.

"Конечно, немного поздно для премии. Награды лучше получать в середине карьеры, а не когда ее заканчиваешь", - сказала она.

Мариз Конде родилась в 1937 году на Гваделупе (заморский департамент Франции). Она пишет романы, новеллы, книги для детей, пьесы и эссе на французском и английском языках.

Альтернативную Нобелевскую премию учредила недавно созданная Новая академия Швеции. Она возникла после того, как настоящую литературную Нобелевку решили не вручать в 2018 году из-за скандалов с домогательствами в Шведской академии.

Напомним, 10 декабря в Осло Нобелевскую премию мира получили врач-гинеколог из Демократической Республики Конго Денис Муквеге и правозащитница из Ирака Надя Мурад. Оба лауреата были награждены за усилия по прекращению использования сексуального насилия как орудия войн и вооруженных конфликтов и вклад в фокусирование внимания на военных преступлениях и борьбу с ними.

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