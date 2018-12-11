Благодаря этому будет создано более 900 постоянных рабочих мест.

В ЗКО рассмотрены 12 инвестпроектов на 40 млрд тенге. Об этом стало известно на заседании регионального Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата региона, прошедшем вчера, передает Zakon.kz.

На повестке дня заседания Совета был рассмотрен проект по строительству откормочной площадки на 20 тысяч голов единовременного содержания в Казталовском районе.

"Выступая на пленарном заседании Совета иностранных инвесторов Нурсултан Назарбаев сказал, что Казахстан имеет уникальные сельскохозяйственные ресурсы. С учетом масштаба имеющихся сельскохозяйственных ресурсов привлекательность страны для отечественных и зарубежных инвесторов имеет огромный, но еще нераскрытый потенциал. В нашем регионе есть все возможности для развития аграрного сектора, к чему мы и стремимся ежегодно, реализовывая крупные сельскохозяйственные проекты. Высококачественная продукция наших экспортоориентированных предприятий уже успела зарекомендовать себя не только в Казахстане, но и зарубежном рынке, в т.ч. в странах СНГ и Иране", - подчеркнул аким области Алтай Кульгинов.

Учредитель ТОО "Мясная Индустрия" Альжан Хабиев рассказал, что объем инвестиций составляет в 2,5 млрд тенге. Данный проект планируется реализовать с первоначального этапа - строительство площадки на 5 тысяч голов до конца следующего года. На время строительства откормочной площадки откроет 100 новых рабочих мест.

Проект имеет ряд преимуществ. Во-первых, производство будет экспортоориентированным. Помимо рынка России и Узбекистана, планируется выход на рынки Китая и Ирана. Во-вторых, новая откормочная площадка будет стимулировать породное преобразование и увеличения маточного поголовья КРС в области. В-третьих, деятельность откормплощадки повлияет на увеличение валового регионального продукта.

В целом, в текущем году было проведено 5 заседаний Совета инвесторов, на которых рассмотрено и поддержано 12 проектов на общую сумму 40 млрд тенге. Благодаря чему будет создано более 900 постоянных рабочих мест. На предыдущих заседаниях были рассмотрены такие проекты как строительство тепличного комплекса по голландской технологии (сумма инвестиций - 13 млрд тг), кормовой базы для откормочного комплекса до 10 000 голов, откормочной площадки для КРС на 3 000 скотомест, комплекса по системе управления ТБО (сумма инвестиций – 4,5 млн евро), трех гостиниц международного уровня, в т.ч. DoubleTree Hilton и Holiday Inn, а также закладка интенсивного яблоневого сада и т.д.

Реализация данных инвестиционных проектов позволит внести вклад в развитие таких отраслей, как агропромышленность, туризм и стройиндустрия. В ЗКО созданы благоприятные условия как для отечественных, так и для иностранных инвесторов. Благодаря реализации инвестпроектов регион развивает сферу МСБ и выводит ее на качественно новый уровень, внося вклад в развитие экономики и повышение благосостояния жителей области.

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