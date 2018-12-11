Ксения Собчак уходит из российского L'Officiel
Она занимала пост главного редактора журнала с 2014 года.
Ксения Собчак уходит с поста главного редактора российской версии журнала о моде L'Officiel, передает Zakon.kz
Об этом она сообщила в своем Instagram.
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Это наш Октябрьский Lofficiel . Важно отметить, что это последний номер под моим руководством. За четыре года мы сделали с нашей командой массу крутейших проектов и обложек,свайпните мои любимые-тут. Но пришло время идти дальше! И я не представляю свою работу без моей команды,без тех ,кто делал этот проект вместе со мной. Для меня работа в #ACMG былa невероятным опытом не только восьмилетнего главредства(вначале в SNC а потом в Lofficiel),но и настоящим «тренажером духа» общения с начальством ) Кто знает-тот поймет.) Будем ждать перемен,и кто знает,может когда-нибудь наш dreamteam вернется ,чтобы делать самый интеллигентный глянец в стране.
"Это наш октябрьский L'Officiel. Важно отметить, что это последний номер под моим руководством", - написала Собчак.
Собчак возглавляет журнал с октября 2014 года. L'Officiel в России выпускается международной издательской группой ACMG. В августе руководство группы объявило о реструктуризации, в ходе которой часть изданий изменит формат.
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