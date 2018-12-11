Ксения Собчак уходит из российского L'Officiel

Она занимала пост главного редактора журнала с 2014 года.

Ксения Собчак уходит с поста главного редактора российской версии журнала о моде L'Officiel, передает Zakon.kz

Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Это наш октябрьский L'Officiel. Важно отметить, что это последний номер под моим руководством", - написала Собчак.

Собчак возглавляет журнал с октября 2014 года. L'Officiel в России выпускается международной издательской группой ACMG. В августе руководство группы объявило о реструктуризации, в ходе которой часть изданий изменит формат.

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