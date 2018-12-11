ЦАТЭК полностью погасила 10-летний облигационный займ на сумму более 17 млрд тенге

79% составили выплаты ЕНПФ.

7 декабря 2018 года АО "ЦАТЭК" полностью погасило 10-летний облигационный займ (НИНKZ2C0Y10D307), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Объем погашения с выплатой купонного вознаграждения составил 17 019 864 075 тенге, из которых сумма выплаты АО "ЕНПФ", как крупному держателю облигаций, составила 13 471 735 000 тенге.

В 2008 году АО "ЦАТЭК" успешно разместило купонные облигации со сроком обращения 10 лет (дата начала обращения 02.12.2008 г.). Устойчивое развитие холдинга "ЦАТЭК" обеспечило инвестиционную привлекательность размещенным облигациям и позволило привлечь широкий спектр участников. Самым крупным держателем облигаций являлось АО "ЕНПФ" (79%). Все обязательства, предусмотренные в проспекте выпуска облигаций, соблюдены.

Общий размер привлеченных средств облигационного займа был направлен на реализацию инвестиционной программы предприятий АО "ЦАТЭК", в том числе для поддержки проектов модернизации в секторе электро-и-теплоэнергетики Казахстана с целью повышения эффективности генерирующих активов.

Важно отметить, что АО "ЦАТЭК" своевременно, в оговоренные сроки выполняет взятые на себя финансовые обязательства. Осознавая высокую ответственность перед инвесторами, компания направляет привлеченные средства строго по целевому назначению, подтверждая статус ответственного заемщика, нацеленного на долгосрочное сотрудничество.

Акционерное общество "Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания" является крупным казахстанским многоотраслевым холдингом, объединяющим предприятия в энергетической, финансовой и химической отраслях. Компания, созданная в 1997 году, владеет акциями АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация", АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест", АО "Каустик", ТОО "Павлодар-Водоканал Северный".

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