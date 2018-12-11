КазНИИ глазных болезней: Высокий сахар в крови? Скорее к офтальмологу!

Важно помнить, что главным условием успешного лечения является ранняя диагностика заболевания.

Всем хорошо известно, что сахарный диабет (СД) опасен прежде всего осложнениями. Но мало кто знает, что именно офтальмолог часто является первым врачом, который может заподозрить наличие СД у пациента еще до появления субъективных признаков заболевания, передает Zakon.kz

О том, какая связь существует между высокими цифрами сахара в крови и здоровьем глаз, о чём важно помнить всем пациентам с СД и какие методы лечения глаз при диабете применяются сегодня в нашей стране рассказала Майра Беримжановна Имантаева, доктор медицинских наук, профессор отдела постдипломного образования КазНИИ глазных болезней.

Каким образом связаны между собой повышенное содержание глюкозы в крови и качество зрения?

- Повышенное содержание глюкозы в крови является одним из оснований причины развития диабетической ретинопатии – поражения сосудов сетчатки. Диабетическая ретинопатия является тяжелейшим, частым и, к сожалению, необратимым осложнением сахарного диабета, которое может приводить к полной слепоте.

Характерно для СД и повреждение переднего отрезка глаза, в частности роговицы. Опасность офтальмопатии в том, что у пациентов с СД нарушается чувствительность роговицы. Тогда незначительная эрозия может перейти в глубокую язву. При этом пациенты могут длительное время не замечать дефекта, и упустить время обращения к офтальмологу.

Также при СД 1-го типа, после 10 лет от начала заболевания у молодых людей может развиться диабетическая катаракта – поражение хрусталика глаза.

Для сахарного диабета какого типа характерна диабетическая ретинопатия?

- По данным литературы, диабетическая ретинопатия после 20 лет от начала заболевания диагностируется в 100% случаев при СД 1-го типа (при этом у половины пациентов в пролиферативной, т. е. в далеко зашедшей стадии) и у 2/3 больных с СД 2-го типа (у 1/5 из них в пролиферативной стадии). При СД 1-го типа поражение сетчатки развивается позже, чем при СД 2-го типа. СД 2-го типа определенное время протекает бессимптомно и на момент постановки диагноза СД человек может быть болен уже на протяжении 3-5 лет. СД 1-го типа, который развивается манифестно и на момент постановки диагноза у таких пациентов патологических изменений в глазном дне еще нет и в первые 5 лет обычно не появляются.

Что важно знать каждому пациенту, страдающему сахарным диабетом?

- Всем пациентам с СД обязательно помнить, что снижение зрения не является обязательным признаком диабетического поражения глаз. Даже при серьезном поражении сетчатки, если макула (центр сетчатки) не поражена, человек может не испытывать никакого дискомфорта.

Поэтому независимо от того, испытывает ли пациент проблемы со зрением или нет, при диагностировании у него СД необходимо сразу же пройти осмотр у офтальмолога.

Какие признаки со стороны органа зрения могут косвенно указывать на скрытое течение сахарного диабета?

- Хронические блефариты, не поддающиеся лечению, рецидивирующие ячмени (особенно у детей), кератиты и конъюнктивиты.

Существуют ли меры профилактики, позволяющие избежать развития диабетической ретинопатии?

- Диабетическая ретинопатия – к сожалению, необратимое явление, однако отсрочить и замедлить ее развитие можно. Единственной эффективной мерой профилактики заболевания является компенсация сахарного диабета.

Какие пациенты с СД относятся к группе высоко риска развития диабетической ретинопатии?

- Помимо пациентов с СД в стадии субкомпенсации, к группе высоко риска относятся женщины после 50 лет, беременные женщины и дети подросткового возраста, поскольку в этот период колебания глюкозы в крови обусловлены еще и изменяющимся гормональным фоном.

Каких рекомендаций офтальмолога необходимо придерживаться беременным женщинам с СД?

- Для женщин с СД очень важно планировать свою беременность и вступать в нее только в стадии компенсации основного заболевания. На этапе планирования обязательным условием является обследование у эндокринолога и офтальмолога, а при наступлении беременности осмотр глазного дна каждые 3 месяца. В противном случае, при агрессивном течении диабетической ретинопатии женщина может ослепнуть.

В настоящее время в нашей стране к беременным женщинам, больным СД, применяется междисциплинарный подход, т. е. ведением беременности совместно занимаются несколько специалистов, которые работают в тесном взаимодействии, – акушер-гинеколог, эндокринолог и офтальмолог. Только при такой тактике у беременной женщины есть шанс родить здорового ребенка, не навердив собственному здоровью.

Какие методы лечения диабетической ретинопатии применяются в нашей стране, в частности в КазНИИ глазных болезней?

- "Золотым стандартом" лечения диабетической ретинопатии остаётся лазерная коагуляция, при этом речь идет не о восстановлении, а о сохранении зрения. В последние годы произошел большой прорыв в лечение диабетической ретинопатии при помощи специальных препаратов – ингибиторов ангиогенеза. В КазНИИ глазных болезней эти препараты находятся на вооружении уже несколько лет.

Важно помнить, что главным условием успешного лечения является ранняя диагностика заболевания. Если у пациента обнаружен сахарный диабет, очень важно пройти осмотр офтальмолога!

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