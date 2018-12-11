Скрининг помог предотвратить рак: реальные истории пациентов

Онкологи не устают твердить: чем раньше заболевание будет выявлено, тем выше эффективность лечения.

В 2017 году, по данным Казахского НИИ онкологии и радиологии МЗ РК, рак унес жизни более 14 тысяч казахстанцев. Сейчас на учете около 180 тыс. онкобольных, причем в год регистрируют примерно 35 тыс. новых случаев. За последние 10 лет смертность снизилась на 28,5%, повысилась выявляемость раковых заболеваний. Чем раньше удается обнаружить болезнь, тем больше шансов ее остановить и даже победить. Доказавшие свою эффективность скрининги позволяют спасти жизни тысяч людей. О том, как опередить недуг, рассказали герои этого материала.

Олжабая Байморонова направили на скрининг по раку толстой и тонкой кишки с его участка в поликлинике №7 города Астаны. Хотя мужчину ничего не беспокоило, анализы он сдал. Заболевание входит в перечень скрининговых обследований, которому подвергаются мужчины и женщины каждые два года, начиная с 50-летнего возраста и до 70 лет.

Гемоккультный тест показал скрытую кровь, поэтому мужчину направили к онкологу. Было проведено детальное обследование, которое выявило наличие полипа в толстой кишке. Полипы – явление нередкое, каждый десятый житель сталкивается с этим, причем у большинства образуются после 50-и. Они практически не дают о себе знать, но, притаившись в кишечнике, преобразуются затем в злокачественные опухоли. Как следствие – колоректальный рак. Поэтому своевременное выявление и удаление полипа – это действенный способ преградить путь подступающей опасности.

Так поступили и в случае Олжабая Байморонова, объяснив необходимость операции.

"Мне сказали, что последствия могут быть плачевные. Я согласился. Прооперировали тут же, в Астане. Все прошло удачно. Сейчас жив-здоров. Раньше не испытывал проблем с кишечником, даже и не знал бы о полипе, если бы скрининг не прошел. Это вроде обычная процедура, но такая большая возможность для нас сберечь свое здоровье. Супруга, кстати, тоже регулярно ходит на скрининги. Мы благодарны государству и системе здравоохранения за такую заботу о людях", – поделился пациент.

Зинат Джаркимбаева из Кызылорды сейчас находится в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии в Алматы. Ее только прооперировали. Прямо из палаты она рассказала свою историю, чтобы призвать женщин находить время для профилактических осмотров.

В январе 2018 года Зинат Джаркимбаева прошла скрининг на рак шейки матки, на который направляют женщин каждые 5 лет с 30-летнего и до 60-летнего возраста. Мазок на онкоцитологию показал дисплазию шейки матки. Она тоже коварна своим бессимптомным течением, которое затем может перейти в рак шейки матки. После кольпоскопии и других уточняющих обследований, пациентка решила поехать в КазНИИОР. Здесь провели конизацию шейки матки. Отправленный на гистологию биоматериал подтвердил опасения – злокачественная опухоль. И в минувший вторник ей сделали операцию.

"Это очень важно, нельзя пропускать скрининги. Знаю многих, кто халатно относится к этой процедуре, пренебрегают таким шансом. Ведь это бесценно, что можно вовремя выявить злокачественное образование и получить необходимое лечение. Я безмерно благодарна всем врачам, медсестрам Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии, заведующему отделением онкогинекологии Кукубасову Ерлану Кайырлыевичу и его коллективу. Общаюсь со всеми женщинами здесь, все восхищены профессионализмом команды", – поблагодарила пациентка.

Онкологи не устают твердить: чем раньше заболевание будет выявлено, тем выше эффективность лечения. А скрининг – это самый доступный и удобный способ найти, чтобы затем обезвредить!

Рашида Мухаметкалиева.

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