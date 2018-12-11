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Осадки ожидаются в некоторых регионах страны во вторник

Южный циклон вызовет выпадение осадков местами на севере, востоке, юго-востоке и в центре республики, а на остальной территории сохраняется погода без осадков.

Фото : Podrobnosti.ua11 декабря 2018, 09:30

Синоптики предоставили прогноз погоды на 11 декабря 2018 года, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Южный циклон вызовет выпадение осадков местами на севере, востоке, юго-востоке и в центре республики, а на остальной территории сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра с метелью.

В Алматинской области местами ожидается туман, гололед, в районе Жаланашколя сохраняется усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, днем в Восточно-Казахстанской области с низовой метелью.

В Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидается метель, туман, в Карагандинской области – местами гололед.

В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед.

В Туркестанской, Кызылординской, Костанайской областях ожидается местами туман.

Прогноз погоды по городам на 11 декабря.

Погода в Алматы: облачно, температура 2-3 градуса выше нуля.

Погода в Астане: облачно, 7-8 градусов ниже нуля.


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