Осадки ожидаются в некоторых регионах страны во вторник

Южный циклон вызовет выпадение осадков местами на севере, востоке, юго-востоке и в центре республики, а на остальной территории сохраняется погода без осадков.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 11 декабря 2018 года, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Южный циклон вызовет выпадение осадков местами на севере, востоке, юго-востоке и в центре республики, а на остальной территории сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, гололед, усиление ветра с метелью.

В Алматинской области местами ожидается туман, гололед, в районе Жаланашколя сохраняется усиление ветра 18-23, порывы 28 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Мангистауской областях местами усилится ветер 15-20 м/с, днем в Восточно-Казахстанской области с низовой метелью.

В Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидается метель, туман, в Карагандинской области – местами гололед.

В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается туман, гололед.

В Туркестанской, Кызылординской, Костанайской областях ожидается местами туман.

Прогноз погоды по городам на 11 декабря.

Погода в Алматы: облачно, температура 2-3 градуса выше нуля.

Погода в Астане: облачно, 7-8 градусов ниже нуля.

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