Конференция по формированию эффективной миграционной политики состоялась в Алматы

На конференции выступили представители международных компаний, привлекающих иностранную рабочую силу.

5 декабря в отеле "Ритц Карлтон" прошла конференция "Формирование эффективной миграционной политики в рамках улучшения инвестиционного климата". Организаторами выступили Акимат Алматы, Министерство труда и социальной защиты населения РК и Министерство внутренних дел РК.

Заместитель акима Алматы Е.Аукенов проинформировал о работе, проделанной Акиматом для привлечения инвестиций в город.

Председатель комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты РК А.Сарбасов сообщил о проделанной работе по совершенствованию законодательства, о достижениях в сфере взаимодействия государства и бизнеса, связанных с цифровизацией.

Представитель МВД А. Саданов рассказал о миграционной ситуации в Казахстане, затронув вопросы визовой поддержки, регистраций, писем-приглашений и сообщил о создании специального миграционного ЦОНа.

На конференции выступили представители международных компаний, привлекающих иностранную рабочую силу, таких как "ПетроКазахстан", "КазСтройСервис" и "Тенгизшевройл". Они подняли важные вопросы и проблемы, связанные с привлечением иностранной рабочей силы, получением виз и регистраций, обработкой и хранением персональных данных, правоприменительной практикой на местах и внесли предложения по совершенствованию законодательства и его применению на местах. Так, компания "ПетроКазахстан" внесла и аргументировала предложения по доработке законодательства, связанного с привлечением иностранной рабочей силы и определением страновой квоты для иностранных работников. Были внесены предложения по стандартизации и унификации правоприменительных практик в РК.

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