В РК услуги фотографов выросли почти вдвое

Дороже всего услуги фотографов обходятся жителям Кызылорды, Алматы и Актау.

В Казахстане по итогам трёх кварталов услуги в области фотографии выросли на 46,1% за год, достигнув 2,4 млрд тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование energyprom.kz.

Как отмечается, 50,1% объёмов услуг фотографов оплачиваются самими казахстанцами.

Так, за счёт средств населения за три квартала 2018 года услуг в области фотографии было оказано на 1,2 млрд тенге — на 7,1% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

"В 2017 году ситуация была совершенно иной: объём услуг в области фотографии тогда снизился до 1,7 млрд тг — на 17,5% меньше, чем в соответствующем периоде 2016 года. Услуги, оказанные за счёт населения также сократились на 10,3%, до 1,1 млрд тг за год", - отмечают аналитики.

К декабрю цены на услуги фотографов увеличились почти на 2% — до 443 тенге за 4 цветных снимка на документы.

При этом наибольший рост цен наблюдался в Семее: сразу +13,7% за год, до 341 тг. Дороже всего услуги фотографов обходятся жителям Кызылорды, наименьшие цены — в Актобе.

Неизменными остались цены на услуги фотографов в Алматы, Усть-Каменогорске, Атырау, Уральске, Жезказгане, Кокшетау, Караганде, Шымкенте и Актобе.

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