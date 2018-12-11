Добыча нефти и газа выросла в Казахстане

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.

Индекс промышленного производства в Казахстане за истекший период 2018 года составил 104,5%, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике МНЭ РК.

Как сказано в распространенном сообщении, в январе - ноябре 2018 года по сравнению с январем - ноябрем 2017 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд.

Также выросли объемы производства продуктов питания, табачных изделий, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий, металлургической промышленности и машиностроения. При этом снизилось производство напитков.

Увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 14 регионах республики.

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