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Казахстанцы стали активнее покупать жилье

В общей сложности количество сделок купли-продажи жилья в стране за январь-ноябрь 2018 года, по сравнению c соответствующим периодом прошлого года, увеличилось на 10%.

Фото : fishki.net11 декабря 2018, 10:36

Комитет по статистике МНЭ РК на основе данных Минюста проанализировал число сделок купли-продажи жилья в Казахстане, передает Zakon.kz.

Сообщается, что количество сделок купли-продажи жилья в январе-ноябре 2018 года составило 242 790.

В ноябре 2018 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 23 460 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 14 %.

В общей сложности количество сделок купли-продажи жилья в стране за январь-ноябрь 2018 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 10%.

В Алматы в ноябре зарегистрировано 3 787 сделок купли-продажи жилья. За январь ноябрь 2018 года по сравнению с таким же периодом прошлого года число совершаемых сделок выросло на 10,1%. В Астане - на 6,6%. Единственный регион, где процент сделок ушел в минус - это Северо-Казахстанская область.


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