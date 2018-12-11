Жертв бытового насилия принимают в полицейских фронт-офисах Алматы

Полиция оказывает женщинам, пострадавшим от бытового насилия, комплекс правовых, организационных мер.

В Алматы во фронт-офисах управлений и отделов полиции всех районов города организованы рабочие места по приему жертв бытового насилия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Это сделано в целях защиты конституционных прав, свобод и законных интересов гражданина в сфере семейно-бытовых отношений, а также предупреждения и пресечения бытового насилия на территории мегаполиса.

"Как известно, женщины в семейных отношениях нередко могут подвергаться бытовому насилию, которое может выражаться в виде физического, психологического, сексуального и экономического насилия. В этой связи, полиция осуществляет меры по профилактике бытового насилия, рассматривают заявления и сообщения о фактах бытового насилия или об угрозе их совершения, с выездом на место для принятия мер по пресечению, а также производят административное задержание в отношении лиц, причиняющих умышленное противоправное деяние", - сообщила старший инспектор подразделения по защите женщин от насилия Управления административной полиции ДП Алматы Акбота Абилкасимова.

Полиция оказывает женщинам, пострадавшим от бытового насилия, комплекс правовых, организационных мер.

Профильные инспекторы во фронт-офисах дежурят ежедневно с 9:00 часов до 20:00.

Стражи порядка призывают граждан сообщать о любых известных им фактах бытового насилия и незамедлительно обращаться в ближайшее подразделение полиции.

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