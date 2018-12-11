Праздничный концерт в честь Дня Независимости пройдет в "Астана Опера"

Жителям и гостям столицы предложат шедевры национальной музыки, песни народов Казахстана, яркие произведения оперной классики, а также популярные сочинения зарубежных композиторов.

Фото : Астана Опера

Торжественный концерт, посвященный главному национальному празднику республики – Дню Независимости Казахстана – будет представлен слушателям 16 декабря в Большом зале театра "Астана Опера", передает Zakon.kz. В праздничном вечере примут участие Симфонический оркестр "Астана Опера", оркестр народных инструментов Государственной филармонии Астаны и сводный хор театра "Астана Опера", Государственной филармонии Астаны, Казахского национального университета искусств. Дирижер – Руслан Баймурзин, главный хормейстер – Заслуженный деятель Казахстана Ержан Даутов. На сцену выйдут мастера классического вокала, солисты театра "Астана Опера" – Заслуженные деятели Казахстана Дина Хамзина, Жанат Шыбыкбаев, Жан Тапин, народный артист Армении Барсег Туманян, лауреаты международных конкурсов Айзада Капонова, Талгат Галеев, Болат Есимханов, Татьяна Вицинская, Салтанат Муратбекова, Гульжанат Сапакова, Мадина Исламова, Назым Сагинтай, Елена Ганжа, Рамзат Балакишиев и т.д. Жителям и гостям столицы предложат шедевры национальной музыки, песни народов Казахстана, яркие произведения оперной классики, а также популярные сочинения зарубежных композиторов. - День Независимости Республики Казахстан – важнейшая дата для каждого гражданина страны. Независимость имеет особое значение для нашего народа, мы стали свидетелями начала новой страницы развития государства. В свою очередь, отмечу, что за эти годы наблюдаем расцвет казахстанской культуры и искусства. Благодаря мудрой и дальновидной политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева перед жителями Казахстана сегодня открыты большие перспективы, - сказал маэстро Руслан Баймурзин. Начало в 17:00.

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