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В Алматы изменен график работы Центров оказания услуг для налогоплательщиков

В декабре значительно увеличилось количество налогоплательщиков обращающихся в ЦПО.

Фото : today.kz11 декабря 2018, 11:12

Департамент государственных доходов по городу Алматы сообщил об изменении графика работы Центров по оказанию услуг (ЦПО), передает Zakon.kz.

"В связи с тем, что в декабре 2018 года значительно увеличилось количество налогоплательщиков обращающихся в ЦПО, а количество рабочих дней из-за праздников сокращено, принято решение об изменении графика работы ЦПО", - говорится в сообщении.

Режим работы Центров оказания услуг:

в рабочие дни: с 09 00 часов до 20.00 часов;

в выходные дни:
15.12.2018г. – с 10 00 часов до 15 00 часов;
22.12.2018г. – с 10.00 часов до 15.00 часов.


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