Среднемесячная зарплата с начала года увеличилась до 159 тыс. тенге

В реальном выражении заработная плата выросла на 2,2%

Сегодня на заседании Правительства РК под председательством премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева об итогах социально-экономического развития страны за 11 месяцев доложил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Докладывая о состоянии экономики, министр национальной экономики Тимур Сулейменов отметил, что на протяжении трех месяцев сохраняется устойчивый рост ВВП на уровне 4,1%.

"Основными факторами экономического роста стали высокий инвестиционный и потребительский спрос, а также производственная активность в базовых отраслях экономики. Ключевую роль в росте экономики продолжают играть инвестиции в основной капитал. За 11 месяцев их объемы выросли на 18,3%", — доложил Сулейменов.

По данным МНЭ РК, расширение производственной активности в промышленности и сельском хозяйстве оказало позитивное влияние на транспорт. Также на фоне низкой инфляции и роста доходов населения выросла торговля. В целом сфера услуг, обеспечила рост в 4%.

Внешнеторговый оборот сохраняет тренд устойчивого роста. За 9 месяцев рост составил 21,6%. Экспорт возрос на 28,2%. Это связано в основном с увеличением поставок нефти, продуктов АПК, нефтяных газов, алюминия и медных руд.

"Ситуация на рынке труда стабильна. С начала года трудоустроено 468,6 тыс. человек (на 1 ноября). Заработная плата динамично растет. В январе - октябре среднемесячная зарплата увеличилась до 159,5 тыс. тг. По оценке выросла в реальном выражении на 2,2%", - доложил Сулейменов, отметив, что в январе - июне в 13 регионах страны наблюдается рост реальных доходов.

В целом на фоне замедления роста инфляции по оценке МНЭ РК реальные денежные доходы по итогам текущего года сохранятся в положительной зоне.

Вместе с тем, Сулейменов отметил, что в связи с предстоящими праздниками потребительский спрос будет расти, соответственно, будет рост торговли, что положительно повлияет на структуру ВВП.

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