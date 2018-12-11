Курс доллара составил 370,43 тенге на торгах
Объем торгов – 36,8 млн долларов.
Фото : Zakon.kz11 декабря 2018, 11:29
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 370,43 тенге за доллар (+1,08 тенге), объем торгов – 36,8 млн долларов (-36 800 тыс. USD).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,6700 тенге за юань, объем торгов – 1 100 тыс. юаней.
В обменниках курс доллара - 370,5-372 тенге, евро - 421,3-423,7 тенге, рос.рубля - 5,56-5,61 тенге.
В торгах приняли участие 19 банков.
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