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Курс доллара составил 370,43 тенге на торгах

Объем торгов – 36,8 млн долларов.

Фото : Zakon.kz11 декабря 2018, 11:29

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 370,43 тенге за доллар (+1,08 тенге), объем торгов – 36,8 млн долларов (-36 800 тыс. USD).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 53,6700 тенге за юань, объем торгов – 1 100 тыс. юаней.

В обменниках курс доллара - 370,5-372 тенге, евро - 421,3-423,7 тенге, рос.рубля - 5,56-5,61 тенге.

В торгах приняли участие 19 банков.


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