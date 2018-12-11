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Кыргызского депутата проверят на наличие гражданства Казахстана

Нардеп категорически отрицает, что имеет паспорт гражданина Казахстана.

Фото : Радио Азаттык11 декабря 2018, 11:38

ЦИК Кыргызстана намерен удостовериться, что депутат Жогорку Кенеша Бахадыр Сулейманов не гражданин Казахстана. Об этом 24.kg сообщили в Центризбиркоме.

По словам заместителя председателя комиссии Абдыжапара Бекматова, ЦИК направил официальное письмо нардепу с просьбой дать согласие на обработку его личных данных. Соответствующие службы Казахстана отказываются отвечать на запрос без одобрения парламентария.

"Раз поступил сигнал, что у Бахадыра Сулейманова иное гражданство, мы обязаны проверить. Поэтому обратились напрямую к нему. Он пока не ответил", - сказал Абдыжапар Бекматов.

Ранее запрос с требованием проверить наличие иного гражданства у Бахадыра Сулейманова направил в ЦИК акыйкатчи. Нардеп категорически отрицает, что имеет паспорт гражданина Казахстана, и заявляет, что это происки омбудсмена Токона Мамытова.


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