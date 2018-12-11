Кыргызского депутата проверят на наличие гражданства Казахстана
Нардеп категорически отрицает, что имеет паспорт гражданина Казахстана.
ЦИК Кыргызстана намерен удостовериться, что депутат Жогорку Кенеша Бахадыр Сулейманов не гражданин Казахстана. Об этом 24.kg сообщили в Центризбиркоме.
По словам заместителя председателя комиссии Абдыжапара Бекматова, ЦИК направил официальное письмо нардепу с просьбой дать согласие на обработку его личных данных. Соответствующие службы Казахстана отказываются отвечать на запрос без одобрения парламентария.
"Раз поступил сигнал, что у Бахадыра Сулейманова иное гражданство, мы обязаны проверить. Поэтому обратились напрямую к нему. Он пока не ответил", - сказал Абдыжапар Бекматов.
Ранее запрос с требованием проверить наличие иного гражданства у Бахадыра Сулейманова направил в ЦИК акыйкатчи. Нардеп категорически отрицает, что имеет паспорт гражданина Казахстана, и заявляет, что это происки омбудсмена Токона Мамытова.
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