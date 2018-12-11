Казахстанцы берут кредиты на операции для похудения

Хирургическое уменьшение желудка – скорее уже тенденция, говорят врачи.

Казахстанские хирурги предлагают бесплатно оперировать больных с ожирением, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

Об этом эксперты заговорили не случайно – в стране стремительно распространяется детское ожирение. А взрослые, как выяснилось, изнурительным тренировкам предпочитают хирургическое вмешательство. И такие вмешательства в Казахстане не в новинку. Хирургическое уменьшение желудка - скорее уже тенденция, говорят врачи.

Орал Оспанов подобные бариатрические операции проводит более 20-лет. Признается, пациенты иногда оплачивают его услуги кредитными деньгами.

"Мы делим желудок на две части, на маленькую и большую. Пища попадает в маленькую часть, и очень быстро попадает в тонкий кишечник. Изменяются гормоны. То есть это биологически активные вещества, которые регулируют не только нервы, но, и очень сильно влияют гормоны. Так вот, изменяется работа кишечника. Меняется стимуляция поджелудочной железы. Изменяется состав крови", - сообщил президент ОО "Казахстанское общество бариатрических хирургов" Орал Оспанов.

В Национальном центре общественного здравоохранения обеспокоены статданными. Число казахстанцев, страдающих ожирением, растет. Среди мужчин - 37 %, среди женщин - 33. Но пугает другое - детское ожирение. Диагноз ставится каждому пятому ребенку до 14 лет.

"Причиной избыточного веса являются генетическая предрасположенность, также не правильное питание, и низкая физическая активность. Вообще с первых дней жизни ребенок должен употреблять грудное молоко. То есть первые шесть месяцев он должен употреблять только грудное молоко, до двух лет, от трех лет грудное молоко и прикорм. Вообще, правильное питание должно быть образом жизни. Родители на своем примере должны показывать, что для крепкого здоровья надо правильно питаться", - отметила главный специалист Национального центра общественного здравоохранения Раушан Кенбаева.

Бариатрические операции необходимо включить в перечень гарантированной бесплатной медпомощи. То есть, государство должно взять на себя расходы. С такой инициативой хирурги обратились в Минздрав.

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