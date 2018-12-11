Более 11 тысяч людей без определенного места жительства задержаны в Казахстане

Всех их удалось выявить в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок" проводимого МВД РК.

Министерством внутренних дел завершено оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", проводимое на территории страны с начала сентября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В ходе мероприятия участковыми инспекторами полиции были подробно изучены закрепленные за ними административные участки и приняты меры к нарушителям.

"По результатам "Участка" проверено более девяти тысяч квартир, сдаваемых в наем. К административной ответственности за проживание без регистрации по месту жительства привлечено более 37 тысяч граждан, а также более одной тысячи владельцев квартир, в которых зарегистрированные жильцы фактически не проживают. Выявлено 20 тысяч нарушений правил пребывания иностранных граждан на территории Республики Казахстан, за что более двух тысяч иностранцев по решению судов были выдворены за пределы страны. Задержано более 11 тысяч лиц без определенного места жительства", – сообщили в пресс-службе МВД РК.

Также в ведомстве дополнили, что из незаконного оборота изъято 521 единица огнестрельного оружия и более одной тысячи боеприпасов. Более двух тысяч владельцев временно были лишены права пользования оружием до устранения нарушений правил хранения.

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