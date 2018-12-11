Новогодний кредит с подарками – это легко!

С 10 декабря 2018 года по 14 января 2019 года, еженедельно представители Сбербанка будут разыгрывать по 1 миллиону тенге в прямых эфирах на страницах банка в социальных сетях.

Планируете в ближайшее время совершить крупные покупки или поехать в долгожданное путешествие в праздничные дни? Тогда обязательно рассмотрите новогоднее предложение от Сбербанка. Теперь потребители финансовых услуг могут получить кредит без залога по сниженной ставке от 1%, а также в рамках новогодней акции "Кредит – это легко" принять участие в еженедельном розыгрыше 1 миллиона тенге.

Одно из главных преимуществ беззалогового потребительского кредитования в Сбербанке заключается в том, что клиенты могут потратить полученные денежные средства на любые цели, что особенно актуально в преддверии семейных праздников.

"В нашем банке мы придаем большое значение традиционным семейным ценностям, поэтому мы решили порадовать казахстанцев, доступными деньгами для приобретения подарков и подготовке к праздникам - говорит управляющий директор по развитию розничного бизнеса ДБ АО "Сбербанк" Жанаргуль Изимова. – В канун самого семейного праздника - Нового Года, мы предлагаем нашим клиентам кредит без залога по сниженной ставке от 1%. Кроме того, приятным бонусом для клиентов, оформивших кредит во время специальной новогодней акции "Кредит – это легко", станет участие в еженедельном розыгрыше миллиона тенге. Другими словами, Сбербанк предлагает людям реализовать самые смелые желания и осуществить мечты своих близких".

Начинания с 10 декабря 2018 года по 14 января 2019 года, еженедельно представители Сбербанка будут разыгрывать по 1 миллиону тенге в прямых эфирах на страницах банка в социальных сетях.

Основные условия новогодней акции Сбербанка "Кредит - это легко":

• Если вам нужна сумма от 150 000 до 6 000 000 тенге, вы легко можете подать заявку на оформление кредита без залога на сайте банка пройдя по ссылке или обратившись в ближайшее отделение банка.

• Рассчитать сумму и стоимость займа, а также подать заявку на оформление кредита можно на сайте банка воспользовавшись калькулятором по ссылке https://www.sberbank.kz/crediting/

• Акция по розыгрышу 1 миллиона тенге проводится для всех клиентов оформивших доверительный кредит в Сбербанке на любую сумму и на любых условиях в период с 5 декабря 2018 года по 11 января 2019 года. Ознакомиться с условиями акции вы можете на сайте банка по ссылке.

Победитель розыгрыша будет определяться в присутствии комиссии и независимых наблюдателей по результатам случайной выборки из числа участников акции на интернет-ресурсе www.random.org.

Результаты будут опубликованы на страницах Сбербанка в социальных сетях Facebook, Instagram, VK, а также на веб-сайте Банка www.sberbank.kz.

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* ГЭСВ – от 1,01%

**Комиссия за организацию займа – 0%

***При выборе условий кредитования без страхования жизни и трудоспособности заемщика к текущей ставке по программе кредитования (в зависимости от категории и срока) + 2%.

Лицензия №1.2.199/93/31 от 23.12.2014 г. выдана Национальным Банком Республики Казахстан

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