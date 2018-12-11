Новые мосты и транспортные развязки появятся в столице

Они увеличат пропускную способность.

Акиматом Астаны на постоянной основе проводится работа по развитию дорожной сети, поддержанию и увеличению пропускной способности дорожно-транспортной инфраструктуры, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

По информации столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в целях снятия транспортной нагрузки и в соответствии с Генеральным планом развития Астаны ведется строительство Малой кольцевой дороги, проходящей по проспектам Р. Қошқарбаева, Ұлы Дала и улицам Ақжол, Ш. Бейсековой общей протяженностью 46 км. В период с 2007 по 2017 год построено 22,8 км дорог.

В текущем году обеспечен проезд по ул. Қ. Мұқамедханова (ранее ул. Сарайшық) на участке от ул. Ч. Айтматова (ул. Ш. Бейсековой) до пр. Тұран, ведутся работы по благоустройству. Новая дорога имеет 8 полос движения. Строительство данной улицы обеспечило проезд автомобильного транспорта в широтном направлении, разгружая транспортные потоки внутренней магистральной Малой кольцевой дороги на параллельных направлениях ул. Сығанақ и Кургальджинской трассы.

Продолжается строительство улицы Ш. Бейсековой от улицы Сығанақ до проспекта Ұлы Дала, пр. Ұлы Дала (ул. № 27) на участке от ул. № 39 (проектное наименование) до ул. Ш. Қалдаяқова с возведением двух автомобильных мостов через реку Есіл и канал Нұра-Есіл. Полное завершение данных участков планируется в 2019 году.

Строительство мостов обеспечит круглогодичное, бесперебойное и безопасное движение транспортных средств и пешеходов с возможностью двухстороннего движения через реку Есіл и канал Нұра-Есіл.

Продолжается строительство транспортной развязки в виде "сплющенного клеверного листа" с 7-ю съездами на пересечении пр. Абылай хана и пр. Р. Қошқарбаева. Полное завершение объекта планируется в 2019 году.

В текущем году начато строительство пр. Ұла Дала от улицы Ш. Бейсековой до проспекта Тұран.

Управлением разработан проект по строительству транспортной развязки в районе пересечения улиц Н. Тілендиева – Ш. Бейсековой. В границах отвода под строительство транспортной развязки попадают земельные участки, выкуп которых производится поэтапно. Сроки завершения строительства зависят от обеспечения освобождения земельного участка от частных собственников.

Строительство улицы Ш. Бейсековой от проспекта Н. Тілендиева до улицы Ақжол, улицы Ақжол от улицы Ш. Бейсековой до проспекта Бөгенбай батыра, проспекта Ұлы Дала от улицы Ш. Қалдаяқова до проспекта Абылай хана, в том числе 4-х транспортных развязок и 1-го путепровода общей протяженностью 8 км планируется завершить в 2020-2023 годах, так как необходимо произвести снос.

В целом строительство МКД позволит транзитному транспорту (более 20 тыс. автомобилей в сутки) миновать административный центр Астаны, что значительно сократит интенсивность движения по проспектам Тұран, Қабанбай батыра, Мәнгілік Ел, Бөгенбай батыра и ул. Сарайшық.

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