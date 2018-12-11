В Google заявили об утечке данных 52,5 млн пользователей

В корпорации отметили, что в связи с произошедшим намерены раньше, чем ожидалось, прекратить работу Google+ для обычных пользователей.

Сотрудники корпорации Google выявили программную недоработку, из-за которой сторонние разработчики могли иметь доступ к данным 52,5 млн пользователей ее соцсети Google+. Сообщает ТАСС со ссылкой на блог компании.

Указанная недоработка имелась в обновленном программном обеспечении, распространенном в ноябре, и была устранена примерно неделю спустя.

Как отмечается в заявлении, в компании "подтвердили, что неполадка затронула примерно 52,5 млн пользователей". Приложения, применяемые сторонними разработчиками, в частности, имели возможность запрашивать информацию об именах и возрасте пользователей, о роде их деятельности, а также адреса их электронной почты. Это было возможно и в тех случаях, когда владельцы учетных записей делали их закрытыми для просмотра.

Вместе с тем, в заявлении отмечается, что разработчики не имели доступа к данным финансового характера, паролям или иной информации, обычно интересующей мошенников. В Google также подчеркивают, что не нашли свидетельств того, что указанными данными кто-либо каким-то образом воспользовался. Представители компании сообщили, что продолжают выяснять подробности произошедшего и начали оповещать тех, кто мог быть затронут утечкой.

Представители Google отметили, что в связи с произошедшим намерены раньше, чем ожидалось, прекратить работу Google+ для обычных пользователей. О планах сделать это было объявлено в октябре. Тогда стало известно, что была выявлена программная недоработка, которая могла привести к утечке личных данных до 500 тыс. пользователей.

Представители компании также констатировали тогда, что Google+ не вызвала большого интереса у пользователей. Планировалось, что работа Google+ будет свернута к августу 2019 года, теперь предполагается, что это произойдет к апрелю. Ожидается, что версия Google+ для корпоративных клиентов по-прежнему будет доступна.

Генеральный директор Google Сундар Пичаи во вторник, как планируется, выступит на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США. Они, как ожидается, будут посвящены, в частности, таким интересующим законодателей темам, как безопасность личных данных пользователей и решение Google запустить в Китае поисковую систему со встроенной цензурой сайтов, которая отвечает жестким требованиям китайских законов.

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