Трамп поздравил Казахстан с наступающим Днем Независимости

Элис Уэллс передала поздравления президента США.

Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс передала поздравления президента США Дональда Трампа по случаю наступающего дня Независимости Казахстана, передаёт корреспондент МИА "Казинформ".

"Я хотела бы поблагодарить казахстанскую сторону за действительно хороший прогресс, который мы достигли в реализации тех договоренностей, которые были достигнуты между нашими лидерами во время визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в США", - сказала Элис Уэллс на брифинге по итогам очередного заседания казахстанско-американской комиссии по расширенному стратегическому партнерству.

В своём выступлении Элис Уэллс отметила, что во время заседания стороны обсудили двухлетнее членство Казахстана в Совете Безопасности ООН, а также ту политику, которую Казахстан проводил в Нью-Йорке.

"Также я хотела бы передать поздравление господина Трампа по случаю вашего будущего Дня Независимости, который вы будете праздновать. Мы готовы оказать всю возможную поддержку вашей стране",- добавила она.

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