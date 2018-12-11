Дело о взыскании с Алма-ТВ более 2 млрд тенге вернули на новое рассмотрение

Верховный суд посчитал, что дело было рассмотрено не в полном объеме.

Весной текущего года стало известно о том, что арестованы имущество и деньги "Алма телекоммуникейшнс Казахстан" (Алма-ТВ) на сумму 2 180 388 000 тенге - судебная коллегия по гражданским делам Алматинского городского суда удовлетворила иск РОО "Казахстанское общество по управлению правами интеллектуальной собственности" (далее: РОО) о взыскании компенсации за нарушения исключительных имущественных прав, принадлежащих ТОО "WebContent". Разбирательства дошли до верховного суда, передает Zakon.kz.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РК отменила постановление cудебной коллегии по гражданским делам Алматинского городского суда от 7 марта 2018 года и направила дело по иску РОО о взыскании компенсации в размере 2 180 388 000 тенге к АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" (Алма-ТВ») на новое судебное рассмотрение в ином составе суда - сообщили в пресс-службе АО.

Поясняется, что дело рассматривалось в ВС РК 4 декабря кассационной судебной коллегией по гражданским делам.

По мнению коллегии, не был выяснен ряд обстоятельств, имеющих значение для дела, которые требуют полного и всестороннего исследования, а именно:

• Не исследован каталог исполнений и фонограмм, являющийся неотъемлемой частью договора между РОО и ТОО "WEB Content".

• Не выяснено, содержит ли указываемый каталог спорные музыкальные произведения, на каком физическом носителе они записаны, каким образом была осуществлена фиксация нарушения авторских и смежных прав.

• Не установлено, к каким объектам интеллектуальной собственности относятся музыкальные произведения передавались ли они РОО в рамках договора с ТОО "WEB Content", имел ли РОО соответствующую аккредитацию, предусмотренную законом.

В октябре 2017 года РОО, представляя интересы ТОО "WEB Content" подало иск на АО "Алма Телекоммуникейшнс Казахстан" на сумму 2 180 388 000 тенге, поводом для которого стала ретрансляция контента нескольких музыкальных телеканалов в 2015 году, правообладателем которого якобы является ТОО "WEB Content". Судом первой инстанции в удовлетворении исковых требований было отказано.

Теперь по данному дело предстоят новые слушания.

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