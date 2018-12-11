В автобусах Алматы пытаются внедрить практику "передней двери"

То есть пассажиры могут заходить только с одной стороны. Таким образом, можно регулировать поток пассажиров и тем самым обеспечить порядок в автобусах.

"АлматыЭлектроТранс" пытается внедрить практику "передней двери" в автобусах, передает Zakon.kz.

То есть пассажиры могут заходить только с одной стороны. Таким образом, можно регулировать поток пассажиров и тем самым обеспечить порядок в автобусах особенно в часы пик.

В компании пояснили, что сегодня в Алматы в пиковое время стараются увеличить количество автобусов, чтобы снизить ажиотаж.

- Еще в советские времена практиковалось выпускать в час пик больше автобусов. Например, ездят 10 маршрутов, в час пик их становится 15. Сужался интервал между машинами. На сегодняшний день мы максимально приблизились к соблюдению интервала: заявлено 7-8 минут. К сожалению, у нас есть пробки, которые все наши интервалы ломают – может где-то на перекрестке произойти авария, и 5-6 автобусов может встать на этой улице. Это создает разрыв между автобусами, - сказал начальник службы эксплуатации ТОО "АлматыЭлектроТранс" Нурлан Ельчибаев.

Отдельно выделили 12 маршрут – единственный, который доходит до катка "Медеу".

- Специфика 12 маршрута – сезонность. Сейчас на выходных мы ставим 14 маршрутов, когда летом ездили 6. Были праздники, выходные – даже 14 автобусов ездили полные. Я не могу через каждую минуту автобусы пускать. Есть определенные нормы. Минимальные интервалы между транспортом 5 минут. В час пик они работают вживую, это зависит от количества людей. В это время интервал не соблюдаем. В час пик между автобусами может быть - 40-50 секунд. Они заполняются, второй загружает. Они друг за другом подъезжают", - пояснил Нурлан Ельчибаев.

Также он отметил, что основной поток людей выходит, когда заканчивается период дневных катаний, то есть, в 16:00.

- В 16:00-16:15 каток закрывается. 300 человек выходят. Хоть 10 автобусов выпусти - будет ажиотаж, это естественно. Кроме того, сами понимаете, в основном это молодежь, она неуправляема, они не слушают. Заходят в автобус до 140 человек, а оплачивают всего 20-30 человек. Остальные 100 человек едут бесплатно", - говорит представитель компании.

Асема Тунгушбаева

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