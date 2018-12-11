Глава союза ветеранов годами не может вернуть "исчезнувшие" 3 млн долларов

Несколько лет назад у Амирбека Ширбаева пропал груз с 30 контейнерами различных товаров, треть из которых принадлежат государству.

Глава ОО "Союз Ветеранов Афганистана "Жардем" Амирбек Ширбаев лишился товаров из Китая на три миллиона долларов. С тех пор четыре года ветеран войны не может вернуть имущество. Откуда у него такие деньги, и как пропало ценное имущество, Ширбаев решил рассказать журналистам Zakon.kz.

Как выяснилось, помимо деятельности в союзе ветеранов, Ширбаев занимался логистикой. Находил предпринимателей, брал с них деньги на товар, после чего в Китае закупал все необходимое. На вырученные средства поддерживал жизнедеятельность общественной организации, помогал бывшим сослуживцам пенсиями, материальными выплатами. В 2014 году он по привычной схеме закупил в Китае продукции на солидные три миллиона долларов. На эту сумму купил товаров (от зубных щеток, детских игрушек до электротехники), которые уместились в 30 контейнерах, доставленных на склад в Алматы.

"Когда мы работали, оказывали матпомощь инвалидам-ветеранам первой и второй группы. Ежемесячно мы два года поддерживали около 20 человек. Это товары в основном других предпринимателей, мы занимались только логистикой и перевозкой, растаможкой. Мы писали жалобы в Генпрокуратуру еще в 2014 году, однако к новому генпрокурору мы еще не обращались. Прокуратура города Алматы уже занялась делом, директора СВХ поместили в следственный изолятор. Но у них сильные адвокаты и поддержка. Я не знаю, доведут это дело до конца или нет. Но у меня нет особых вопросов к руководству склада, меня больше всего интересует действия транспортной прокуратуры, которые разместили наш груз у них на складе", - сообщил Ширбаев.

В октябре груз находился на складах СВХ ТОО "Кеден Контракт", откуда он должен был доставляться до заказчика. Однако все 10 грузовых машин остановили сотрудники Семиреченской транспортной прокуратуры и потребовали провести проверку правильности таможенного оформления груза. Груз был из нескольких сотен наименований - от зубочисток до утюгов, в итоге прокуроры выявили нарушения. Как утверждает Ширбаев, при покупке, например, зубочисток, щеток и прочих мелочей - точно их пересчитать не было возможности. Как итог: весь груз из 10 машин сотрудники прокуратуры сдали на хранение складу "Кеден Контракт".

Следствие велось 1,5 года, в итоге в 2016 году суд вынес решение: Ширбаев оплачивает штраф в размере 1,7 млн тенге, 70% груза возвращается в ОО "Союз Ветеранов Афганистана "Жардем", 30% - товаров конфискуется в доход государства. Оплатив штраф, в 2017 главе союза разрешили забрать долгожданный груз, но тут оказалось, что его просто нет. 30 контейнеров были до отказа забиты обычным мусором. Теперь Ширбаев должен не только коллегам по бизнесу, но и государству.

"Транспортная прокуратура сейчас говорят нам лишь - идите судитесь. Но они должны ответить за потерю груза, они его там разместили, не мы. Я получил наказание за найденные нарушения в виде штрафа, я его выплатил. Но, кроме того, я теперь должен еще государству 30% груза по решению суда (прокуратура обнаружила, что именно столько товара не было указано в таможенных декларациях). Пройдет время и эти 30% с меня спросят, где их брать, если нет даже моего товара?" - добавил он.

Правозащитник союза в беседе журналистами рассказал, что предъявить иск к ТОО "Кеден Контракт" они не могут, ведь они хранили груз по поручению Транспортной прокуратуры. Более того, сама фирма за эти годы прекратила существование, своих активов не имеет, а ранее территорию склада руководство ТОО брало в аренду.

Сегодня Ширбаев с юристами вновь решил добиться возврата своего имущества. Заявление было принято городской прокуратурой. Уголовное дело возобновили полгода назад, однако как протекает следствие, Ширбаев не знает. Несмотря на это, по словам правозащитника Сергея Уткина, директор склада был взят под арест 15 дней назад, однако очная ставка за это время не проводилась.

Кирилл Жданов. Алматы

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